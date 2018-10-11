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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İbadi ile görüştü

 Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İbadi ile görüştü

Çavuşoğlu ile İbadi'nin görüşmesi Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan Başbakanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Necef'e hareket etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket etti. Çavuşoğlu'nun burada Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüşmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı, Necef’te Hazreti Ali türbesini de ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, Türkmen milletvekilleri, eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri'yle de bir araya gelmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #ırak
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