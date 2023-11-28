Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz Mevkidaşı Cameron İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.