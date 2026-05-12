Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al Thani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, başkent Doha’daki temasları bünyesinde Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya gelerek diplomasi trafiğini başlattı.

DOHA’DA KRİTİK GÖRÜŞME TRAFİĞİ BAŞLADI

Görüşme sırasında, Türkiye ile Katar arasındaki mevcut ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilirken, küresel ve bölgesel alanlardaki son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. İki bakan, bölgedeki güncel durumlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Fidan, Doha’daki temasları kapsamında Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, İsrail ordusunun 6 Mayıs tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği hava saldırısında oğlu Azzam el-Hayya’yı kaybeden Halil el-Hayya’ya taziye dileklerini iletti.