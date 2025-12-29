Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye ile Ermenistan arasında "vize kolaylığı" kararı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, karar Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasındaki görüşmeler neticesinde alındı.

Varılan mutabakat çerçevesinde, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz e-vize uygulamasından yararlanabilecek.

GÜVEN ARTIRICI ADIM

Bakanlık, atılan bu adımın iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemler kapsamında hayata geçirildiğini vurguladı. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.

TAM NORMALLEŞME HEDEFİ TEYİT EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, tarafların normalleşme sürecini ön koşulsuz ve tam normalleşme hedefiyle sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildi. Uygulamaya konulacak vize kolaylığının, karşılıklı temasları artırması ve diplomatik ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.