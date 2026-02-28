Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır

Dışişleri Bakanlığı, bölgede tırmanan gerilime ilişkin resmi açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede tırmanan gerilimin ardından bugün (28 Şubat) yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Bakan Fidan; İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek saldırıların sona ermesi için atılabilecek adımları değerlendirdi.

ANKARA’DAN İLK AÇIKLAMA

Bu temasların ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, taraflar saldırılara son vermeye davet edildi. Açıklamada, "Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır." ifadelerine yer verildi.

