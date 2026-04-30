Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi: İsrail'den Sumud Filo'suna saldırı!

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda düzenlenen müdahaleye ilişkin açıklama yayımladı.

İSRAİL'İN SALDIRISI BİR KORSANLIK EYLEMİDİR

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir." ifadesi kullanıldı. İsrail'in Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan filoya saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef aldığı vurgulandı.

Müdahalenin denizlerdeki seyrüsefer serbestisine yönelik bir tehdit oluşturduğunun altı çizilirken, açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi: "İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

Ayrıca, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimlerin yapıldığı belirtildi.

39 ÜLKEDEN 345 KATILIMCILI FİLO İLE İRTİBAT KOPTU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırma hedefiyle organize edilen Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden denize açılmıştı. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla 60'tan fazla tekne, 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e yöneldi. Ancak 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu filoya yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan tekneleri ele geçirmeye başladı. Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde aralarında Türklerin de bulunduğu 39 farklı ülkeden 345 katılımcı yer alıyor.

İsrail ordusunun müdahalesinin ardından filo yetkilileri, onlarca gemiyle irtibatın koptuğunu ve aktivistlerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamadığını bildirdi.

İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz'de uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.