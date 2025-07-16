Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Şam'a saldırılarına tepki: Sabotaj girişimi

DIŞİŞLERİ’NDEN İSRAİL’İN ŞAM SALDIRILARINA TEPKİ

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıları "Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı sabotaj girişimi" olarak değerlendirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Suriye halkının önünde tarihi bir fırsat olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir. Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır.”

Açıklamanın devamında, sürecin yapıcı şekilde ilerleyebilmesi için tüm taraflara çağrı yapıldı:

“Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi’nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır.”

Dışişleri Bakanlığı’nın “No: 145, 16 Temmuz 2025” numaralı açıklaması, resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.



