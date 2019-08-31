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Dışişleri Bakanlığından son dakika Dorian kasırgası hakkında seyahat uyarısı! "Zorunlu olmadıkça..." diyerek bu telefon numaralarını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de olağanüstü hal ilan ettiren Dorian kasırgası hakkında son dakika seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık, vatandaşların zorunlu olmadıkça Kasırga'nın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmalarını tavsiye etti. Bakanlık tarafından, konsolosluk çağrı merkezlerinin numaraları da paylaşıldı

Dışişleri Bakanlığından son dakika Dorian kasırgası hakkında seyahat uyarısı! "Zorunlu olmadıkça..." diyerek bu telefon numaralarını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, Dorian kasırgası hakkında seyahat duyurusu yayınladı.

Duyuruda, vatandaşların zorunlu olmadıkça Kasırga'nın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları tavsiye edildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Karayipler bölgesinden ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian Kasırgası'nın sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Kasırga'nın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur.

Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya aşağıdaki telefon numaraları üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür.

Konsolosluk Çağrı Merkezi

ABD'den: + 1 888 566 7656

Diğer Ülkelerden : +90 312 292 29 29"

ulusal.com.tr

Etiketler; #dışişleri bakanlığı #abd #Dorian kasırgası
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