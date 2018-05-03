Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Pompeo ve Çavuşoğlu'nun Washington’da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını, kesin tarihin belli olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin başkenti Washington'da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aksoy, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin kesin tarihinin ise belli olmadığını belirtti.



Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.



IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin KEK toplantısı çerçevesinde bugün Türkiye'ye geleceğini de açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da dün gözaltına alınan Türk kepçe operatörünün bugün saat 12.00'de savcı önüne çıkarılacağını belirtti.



