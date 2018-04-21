Dünya çapında tanınan DJ Avicii'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii'nin ölüm haberini menajeri Diana Baron yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Peki, Avicii kimdir? Avicii neden öldü?

İsveç doğumlu ünlü yapımcı ve DJ Avicii'nin Umman'da hayatını kaybettiği bildirildi. Asıl adı Tim Bergling olan ve "Aviciii" ismiyle tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana Baron, yaptığı yazılı açıklamada, Avicii'nin bugün öğleden sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu belirtti.



Yapımcının ölüm nedeni paylaşılmayan açıklamada, Avicii'nin ailesinin haber karşısında yıkıldığı ve herkesten özel hayatlarına saygı duymalarını rica ettiği ifade edildi.



Tanınmış DJ, daha önce aşırı alkol kullanımının yol açtığı akut pankreatit hastalığı geçirmişti. Safra kesesi ve apandisi 2014'te alınan yapımcı, 2016'da turneye çıkmayı bırakmış, sadece stüdyoda müzik yapmaya yönelmişti.



İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti.



AVİCİİ KİMDİR?



Ünlü DJ Avicii 8 Eylül 1989 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Asıl adı Tim Bergling olan Avicii, House ve Dance müziğinin önde gelen isimlerindendi. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Avicii, çeşitli kulüplerde DJ'lik yapmıştır. İlk single'ı olan Seek Bormance ile büyük 2010 yılında büyük çıkış yakaladı. 'DJ Mag Top 100' 2013 yılı sıralamasında dünyanın en iyi 3'üncü DJ'i olarak seçilmiştir. 2014 yılında ise 6'ncı olmuştur.



2011 yılında çıkardığı bir diğer hit parçası Levels, birçok ülkede top 10'da kalmıştır. Macaristan, Norveç ve İsveç'te ise 1. sırada kalmıştır.



2014 yılının sonlarına doğru Stories albümünü ve albümün içinde olan The Days ve The Nights i yayınlamıştır.



2012 tılında Türkiye'de bir parçi için İstanbul Caddebostan'da 2 saatlik performans sergileyen Avicii, 20 Nisan 2018 tarihinde Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulundu.