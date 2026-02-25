DMM’den "İran topraklarını işgal planı" iddialarına yalanlama

Bloomberg’de yer alan “Türkiye’nin İran’da tampon bölge planladığı” iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yanıt geldi. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

DMM’den "İran topraklarını işgal planı" iddialarına yalanlama
Yayınlanma:

ABD merkezli Bloomberg’de yayımlanan bir haberde, Türkiye’nin ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyonuna karşı çeşitli senaryolar üzerinde hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Haberde, bölgede bir otorite boşluğu oluşması ihtimaline karşı Ankara’nın düzensiz göç hareketlerini engellemek amacıyla İran topraklarında yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturma seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

Söz konusu iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi. Merkez tarafından yapılan açıklamada, haberlerde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan “ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.

