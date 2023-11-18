Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Başladı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı. Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Sancaktar'da brifing verildi.



Harp Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketini hatırlattı. Tümamiral Tığlı, tatbikatın arama kurtarma ve insani yardım taşınması eğitim ve icrasında bulunacağını bildirdi. Tığlı, TCG Anadolu'nun da tatbikatta aktif rol ve görev üstleneceğini kaydetti.

Albay Osman Diler Tatbikatın Tanımı Katılımcıları ve Amaçları Hakkında Bilgi Verdi

Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı’na Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 24 gemi, 10 helikopter, 5 İHA, 3 deniz karakol uçağı, 4 denizaltı, 1 Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Timi, 2 Sualtı Savunma timi, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, 3 Sualtı timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 Havadan İhbar ve Kontrol uçağı, 20 F-16, Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları katılıyor.



Harekata hazırlık eğitimlerinin ardından tatbikatın 21-23 Kasım günleri arasında Doğu Akdeniz'de insani yardım ve doğal afet desteği senaryolarını da içeren serbest oyun safhası icra edilecek. Tatbikat 25 Kasım’da sona erecek.



