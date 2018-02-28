Doğu Guta'da terör örgütleri ateşkes kararını ihlal ediyor. BM kararlarının hiçe sayıldığı bölgeden her gün Şam'a saldırı düzenleniyor. Suriye ordusu ise saldırılara misliyle karşılık veriyor

Silahlı gruplar, Doğu Guta'da Birleşmiş Milletlerin ateşkes kararına uymuyor. Sivillerin Guta'dan tahliyesine engel olmak isteyen teröristler ile Suriye ordusu arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.



Guta'dan 15 kilometre mesafedeki Şam kırsalına hergün top atışları yapılıyor. 2012'den bugüne kadar 14 bin 800 havan atışı yapılan bölge Suriye ordusunun kuşatması altında.



Teröristler bugün de gerilimi azaltma ve çatışmaları durdurma ilanlarına ihlallerini sürdürdü. Hastane ve çocuklar hedef alındı.



Teröristlerin, Şam kırsalı Guta'da insani koridora saldırıları da sürüyor. Suriye ordusu ise saldırılara misliyle karşılık veriyor.



Bu arada askeri bir kaynak da ordu birliklerinin saldırı noktalarının tespit edilip vurulduğunu belirtti.



Ürdün sınırındaki Dera İl Emniyet Müdürlüğünden de bir açıklama geldi. Füzelerin küçük bir kız çocuğunun şehit olmasına, 14 kişinin de yaralanmasına yol açtığı bildirildi.



ulusal.com.tr