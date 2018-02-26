Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki terör örgütlerinin "ortak komuta merkezi" kurduğunu açıkladı. Bu kapsamda Suriye ordusu Doğu Guta'dadaki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı 5 yasadışı terör örgütünün Suriye’nin başkenti Şam'ın Doğu Guta banliyösündeki yeni yapılanmasını açıkladı. Buna göre terör örgütleri "ortak komuta merkezi" kurdu.



Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada, “Doğu Guta’da gerilimin tırmanmaya devam ettiği" aktarıldı. Ceyşül İslam, El Nusra Cephesi, Ahrar eş-Şam, Feylak er-Rahman ve Fajr el-Umma terör örgütlerinhin tek bir komuta merkezi kurdukları açıklandı.



Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi ayrıca Doğu Guta’daki örgütlerin, Şam’ı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla zehirli madde provokasyonu hazırlıklarını duyurdu.



Açıklamada Feylak er-Rahman ve Fetih el Şam gruplarının patlayıcı yüklü bir araçla planladığı terör eylemini Suriye hükümet güçlerinin önledikleri kaydedildi.



Suriye hükümeti ise operasyonlarını sürdürüyor.



Terör örgütleriyse beş milyonu aşkın nufusun yaşadığı Şam merkezini havan topu ve roketlerle hedef alıyor.



Yükselen tansiyonla ilgili bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan geldi. Ryabkov', Washington’dan gelen "Şam'a askeri müdahale" sinyalerini değerlendirdi, bu yöndeki açıklamaların "hukukdışı, yasadışı" olduğunu kaydetti.



Güç kullanmak için bahaneler üretilmeye çalışıldığını belirten Ryabkov, bunun Birleşmiş Milletler’in 2401 sayılı kararının içeriği ve mantığına aykırı olduğunu vurguladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı BMGK'nın 2401 sayılı kararının Suriye’de IŞİD, Nusra Cephesi, Kaide Örgütü ve bunlarla işbirliği içinde olan terörist grupları içermediğini hatırlattı. Suriye ordusunun teröre karşı operasyonlarını sürdürme hakkını garantilediğinin altını çizdi.



ulusal.com.tr