Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in, Amerika öncülüğündeki üçlü çetenin Suriye saldırısına karşı yaptığı açıklama İran'da başyazı oldu. İran merkezli İngilizce yayın yapan Tehran Times gazetesi, Cumhurbaşkanı adayı Perinçek'in açıklamasının tümünü başyazı olarak okuyucusuyla buluşturdu.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in açıklamaları, İran'da İngilizce yayımlanan Tehran Times gazetesinde başyazı oldu.



Tehran Times, Perinçek'in açıklamasını birinci sayfanın başyazı bölümünde, "Emperyalist Saldırıya karşı Suriye'nin yanındayız" başlığıyla okuyucusuyla buluşturdu.



Gazete, açıklamanın tamamını yorumsuz bir şekilde sütunlarına taşıdı.







Tehran Times gazetesinin yayımladığı açıklamada Perinçek, Suriye'ye saldırının Astana Sürecine ve Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı düzenlendiğini belirtti.



1979 yılında yayın hayatına başlayan Tehran Times gazetesi, Batı Asya ve dünyada yaşanan gelişmeleri bölgeden yorumlarla dünya ile buluşturuyor.



Haber-Kamera: Yakup Aslan

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