Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin'in Sinciang Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenen konferansta konuştu. "Etnik Gruplar arasında Dayanışma" temalı toplantıda konuşan Perinçek ABD'nin Batı Asya'yı bir terör fideliği haline getirdiğini söyledi. Perinçek Türkiye ile Çin'in birbirine güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vatan Partisi Heyeti, Çin'deki temaslarına devam ediyor.



Başkent Bejing'in ardından Sinciang Uygur Özerk Bölgesine geçen Vatan Partisi Heyeti burada çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.



Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti Urumçi'de düzenlenen "Çin'in Etnik Siyaseti ve Etnik Gruplar Arasında Dayanışma ve Birliğin Teşviki" toplantısına katıldı.



Urumçi Sergi Sarayı'nda düzenlenen uluslararası toplantıya 30 ülkeden 50 siyasi parti katıldı. Özel Misafir statüsünde ağırlanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek toplantıda konuşma yaptı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek yaptığı konuşmada Çin'deki Eğitim Merkezleri ile Türkiye'de Atatürk Devriminin kurumları arasında benzerlikler gözlemlediğini belirtti.



Perinçek konuşmasında terör örgütlerinin bugün özellikle Asya'da ve kuşak ve yol girişimi güzergahı üstünde aktif hale getirildiklerini söyledi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütlerinin faaliyetinin Çin ile Batı Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İpek Yolu ya da Kuşak ve Yol üzerinde yoğunlaştığına dikkat çekti. Perinçek, Sözde "Doğu Türkistan" Terör Örgütü ve PKK/PYD/YPG adlı Bölücü Terör Örgütünün, ABD'nin stratejik piyonları olduğunu vurguladı.



Konuşması yoğun alkış alan Perinçek, ÇKP Uluslararası İlişkiler Bakanı Song Tao tarafından tebrik edildi. Aralarında Afganistan, Pakistan, Vietnam, Kamboçya, Tacikistan ve Sırbistan da olmak üzere bir çok ülkenin temsilcisi toplantı sonrası Perinçek'i tebrik etti.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, toplantının ardından ÇKP daveti aralarında CCTV de olmak üzere farklı devlet televizyonları ile bir basın toplantısı düzenledi.





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