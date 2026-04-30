Doğu Perinçek'ten hayatını kaybeden Mali Savunma Bakanı Camara için taziye mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, terör saldırısında hayatını kaybeden Mali Savunma ve Devlet Bakanı Sadio Camara için taziye mesajı yayımladı.

Simge Sarıyar
Doğu Perinçek'ten hayatını kaybeden Mali Savunma Bakanı Camara için taziye mesajı
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Mali Devleti Savunma ve Devlet Bakanı Sadio Camara’nın hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Mali devletine ve halkına bir taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Saldırının kamuoyuna yansımasının ardından yayımlanan mesajda, Mali devleti ve halkının acısı paylaşılarak dayanışma vurgusu yapıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

"Mali Devleti’nin Savunma Bakanı ve Devlet Bakanı Sayın Sadio Camara’nın, Mali’nin bağımsızlığına, devlet bütünlüğüne ve anti-emperyalist yönelişine karşı gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaşamını yitirmesini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Sadio Camara, yalnızca Mali’nin güvenliği için mücadele eden bir devlet adamı değil; aynı zamanda Mali’nin sömürgeciliğe, dış müdahalelere, ayrılıkçılığa ve terörizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin önde gelen isimlerinden biriydi.

Mali halkı ve yönetimi son yıllarda, emperyalist merkezlerin siyasi baskılarına, askeri dayatmalarına ve neo-kolonyal müdahalelerine karşı kararlı bir duruş sergilemiş; özellikle Fransız sömürgeci mirasına ve dış güdümlü istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı egemenliğini savunmuştur. Mali’nin ulusal onurunu ve bağımsız karar alma iradesini hedef alan her saldırı, yalnızca Mali’ye değil, bütün Afrika’nın bağımsızlık mücadelesine yöneliktir.

Vatan Partisi olarak, dost ve kardeş Mali halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Assimi Goïta’nın ve Mali Hükümeti’nin acısını paylaşıyoruz.

Sayın Sadio Camara’ya, hayatını kaybeden aile fertlerine ve tüm Mali şehitlerine rahmet; Mali halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz.

Mali yalnız değildir.

Afrika’nın bağımsızlık iradesi kazanacaktır.

Emperyalizm, terör ve sömürgecilik kaybedecektir."

1 Mayıs'ta ulaşım bedava mı? Bakan Uraloğlu ücretsiz olacak hatları açıkladı1 Mayıs'ta ulaşım bedava mı? Bakan Uraloğlu ücretsiz olacak hatları açıkladıGündem
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Aileden DNA örneği alındı!Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Aileden DNA örneği alındı!Gündem
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek'ten Camara için taziye mesajı
Bakan Uraloğlu ücretsiz olacak hatları açıkladı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
2026 ilk çeyrek turizm gelirleri belli oldu
“Türkiye'yi karşısına alanlar değil, birlikte olanlar kazanacaktır''
İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
İsrail'den Sumud Filo'suna saldırı!
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 30 Nisan Perşembe Gazete manşetleri 30 Nisan Perşembe