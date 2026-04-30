Doğu Perinçek'ten hayatını kaybeden Mali Savunma Bakanı Camara için taziye mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Mali Devleti Savunma ve Devlet Bakanı Sadio Camara’nın hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Mali devletine ve halkına bir taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Saldırının kamuoyuna yansımasının ardından yayımlanan mesajda, Mali devleti ve halkının acısı paylaşılarak dayanışma vurgusu yapıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

"Mali Devleti’nin Savunma Bakanı ve Devlet Bakanı Sayın Sadio Camara’nın, Mali’nin bağımsızlığına, devlet bütünlüğüne ve anti-emperyalist yönelişine karşı gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaşamını yitirmesini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Sadio Camara, yalnızca Mali’nin güvenliği için mücadele eden bir devlet adamı değil; aynı zamanda Mali’nin sömürgeciliğe, dış müdahalelere, ayrılıkçılığa ve terörizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin önde gelen isimlerinden biriydi.

Mali halkı ve yönetimi son yıllarda, emperyalist merkezlerin siyasi baskılarına, askeri dayatmalarına ve neo-kolonyal müdahalelerine karşı kararlı bir duruş sergilemiş; özellikle Fransız sömürgeci mirasına ve dış güdümlü istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı egemenliğini savunmuştur. Mali’nin ulusal onurunu ve bağımsız karar alma iradesini hedef alan her saldırı, yalnızca Mali’ye değil, bütün Afrika’nın bağımsızlık mücadelesine yöneliktir.

Vatan Partisi olarak, dost ve kardeş Mali halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Assimi Goïta’nın ve Mali Hükümeti’nin acısını paylaşıyoruz.

Sayın Sadio Camara’ya, hayatını kaybeden aile fertlerine ve tüm Mali şehitlerine rahmet; Mali halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz.

Mali yalnız değildir.

Afrika’nın bağımsızlık iradesi kazanacaktır.

Emperyalizm, terör ve sömürgecilik kaybedecektir."