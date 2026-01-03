Doğu Perinçek’ten Trump’a “Hitler” benzetmesi: Tozu bile kalmaz!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’e yönelik alıkoyma girişimine ilişkin Ulusal Kanal ekranlarında açıklamalarda bulundu. ABD’nin küresel ölçekte açtığı yeni cephelerin aslında kendi sonunu hazırladığını savunan Perinçek, ekonomik ve askeri üstünlüğün gerilediğini ifade etti

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MALİYETLERİ OLACAK"

“Bu saldırılar bir emperyalist devletin saldırısının ötesinde. Tamamen haydut usulleriyle yapılan saldırılar. Bağımsız bir devletin başkanını kaçırıyorlar eşiyle birlikte. Ama bunların hepsinin Amerika Birleşik Devletleri'ne önümüzdeki dönem maliyetleri olacak. Maliyetleri şimdiden başladı ve başlayacak. Cephelerini çoğaltıyor. Dalgalanmaların içinde bakmayalım. Stratejik olarak bakalım. Amerika, Birleşik Devletleri, 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin, 80'lerin Amerika'sı değil. 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisinin yarısını üretiyordu. Yani bütün dünya 50 üretiyorsa, 50 de Amerika Birleşik Devletleri üretiyordu. Amerika'nın o zaman nükleer silah tekeli vardı. Japonya'ya iki tane Nagasaki, Hiroşima'ya iki atom bombası salladı ve bütün dünyayı titretti. Öyle bir Amerika vardı. Şimdi o Amerika yok. Şimdi ne var? Dünya ekonomisi içindeki bayı %50'den %16'ya düşmüş bir ABD."

ABD’nin karşısında Rusya, Çin, Türkiye ve İran gibi önemli askeri güçlerin oluştuğunu vurgulayan Perinçek, yeni cepheler açıldıkça ABD'nin kendi sonuna yaklaştığını savundu.

“ABD’nin silahlı gücünün karşısında onu dengeleyen Rusya, Çin, İran, Türkiye gibi ülkeler önemli silahlı güçler oluşturmuş. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu yeni cepheler açtıkça bu silahlı yetersizliğiyle, bu ekonomik yetersizliğiyle kendi sonuna doğru gidiyor."

“SONU HİTLER GİBİ OLACAK"

Trump’ı Adolf Hitler’e benzeten Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani onun da sonu Hitler gibi olacak. Stratejik baktığımız zaman Hitler'in çizmesini giydi. Oraya saldır, buraya saldır. Hitler'in sonu ne? Hitler'in kanlı yoluna girenler o yolun sonunda Hitler'in akıbetini paylaşırlar. Hani Hitler'in tozu var mı? Tozu bile bulunmadı Hitler'in. Tozu bile bulunmadı. Bulunduğu sığınakta onun tozuna bile rastlanmadı. Değil mi?"

ABD’nin yalnızca dış politikada değil, iç cephede de ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Perinçek, Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilimlere ve ABD içindeki eyaletler arası çekişmelere dikkat çekti.

"Bakın bir yandan kendi iç cephesinde de çok önemli sorunlarla karşı karşıya. Müttefikleri olan Avrupa'nın beylerine bakalım. Amerika ile Avrupa'nın küreselcileri arasında çekişmeler var. Avrupa medeniyeti bitti diyor Trump. Avrupalılar diyor ki ‘Pax Americana.’

Amerika Birleşik Devletleri halkı perişan durumda. Büyük ekonomik zorluklar var ve silahlar bileniyor. Amerika'da eyaletler, devletler arasında gerginlikler artıyor, çelişmeler keskinleşiyor. Amerika'nın devletinin tepesinde de çok önemli bir kapışma, çarpışma söz konusu. Bu tablo içine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin sonu Hitler'in sonu gibi olacak. Hatta Hitler Amerika'dan bu sürece daha kuvvetli başlamıştı. Ayağına giydiği çizmeler Hitler'in çizmeleridir. Hayırlı olsun diyelim, uğurlu olsun o çizmeler."

"ABD’NİN BÜYÜK BİR YENİLGİYLE ÇIKACAĞI NETTİR."

Venezuela halkının ve ordusunun direnişini selamlayan Perinçek, Türkiye’nin 15-16 Temmuz tecrübesine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Muharebeler kazanılır, muharebeler kaybedilir ama en sonunda büyük hesaplaşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan büyük bir yenilgiyle çıkacağı nettir. Hem kendimize hem dünya halklarına hem Venezuela'ya, İran'a güvenle bakıyoruz. Ve onların başarılarını, zaferlerini toplayacağız."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela açıklamasına tepki gösteren Perinçek, bu tavrın hükümetin yönetim yeteneğini sorgulattığını ifade etti:

"Çünkü burada mesele bir dış politika değil. Bu yalnız başına bir vefa ve vicdan sorunu da değil. Burada ne var? Türkiye'nin düşmanları kim? Sayın Devlet Bahçeli ne diyordu? Karşıda Amerika ve İsrail belası var diyordu, değil mi? Bu belalar var diyordu. Yani onun bela dediği güçler şimdi Amerika'nın güneyinde, Güney Amerika'da, Latin Amerika'da bir saldırıya geçti. Bunun karşısında böyle tarafsızlık pozları takınmak doğru değil."

"MEVCUT HÜKÜMETİMİZ BU TAVRIYLA TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZ"

Bakanlığın açıklamasındaki "itidal" vurgusunu "haydutluğa sessiz kalmak" olarak nitelendiren Perinçek, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Açıklamada itidal çağrıları yapıyor. Yani burada neyi kimi itidale çağırıyorsun sen? Vatanını savunan, başını dik tutmaya çalışan, kendi kaynaklarına sahip çıkma konusunda kararlı gösteren bir Venezuelayı. Venezuelalı gitmiş Washington'ı mı basmış? Gitmiş oradan Trump'ı mı kaçırmış? Trump'a bir suikast mi yapmış? Burada bir çağrı yapılacak muhatap varsa, güç varsa o sizin biraz evvel eşkıya haydut dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir de Türklerin vefa, sadakat ve erdem geleneğiyle de bağdaşan bir açıklama değil. Dolayısıyla mevcut hükümetimiz bu tavrıyla Türkiye'yi yönetemez ve Türkiye'yi de önümüzdeki zorluklardan çıkartamaz."