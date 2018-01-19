Beyaz Saray doktoru Ronny L. Jackson'ın Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrolünün sonuçlarını "Genel sağlık durumu fevkalade. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim'' diye açıklaması, spekülasyonları sona erdirmedi.

​Açıklanan verilerde düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolestrol düzeyinin, üst sınır 100'ün çok üzerinde, 143'te gözüktüğüne dikkat çeken bazı bağımsız uzmanlar, tuğamiral rütbeli doktor Jackson'ın 'fevkalade' iddiasını sorguladı.



'İLACA RAĞMEN 140 DÜZEYİNDE'



New York Times gazetesine konuşan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Önleyici Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr. David Maron, Trump'ın kolestrol değerlerini 100'ün altına düşürmek için kullanılan güçlü bir ilaç olan Crestor'dan 10 miligram almasına rağmen LDL düzeyinin hala 140'ın üzerinde seyretmesinin alarm verici olduğunu dile getirdi. Maron, ''Trump benim hastalarımdan biri olsaydı kalp krizi geçirme riski bulunduğu için kesinlikle endişelenirdim'' dedi.



'70'İN ALTINDA OLMALI'



Trump'ın sağlık durumunun fevkalade olup olmadığı sorusunu ''Tanrım, hayır'' sözleriyle yanıtlayan Maron, Jackson'ın açıklamalarını sorgulayan tek kardiyolog değil. New York Times gazetesine göre Trump'ın LDL'sini 100'ün, hatta 70'in altına indirmeyi hedeflemesi gerektiğini belirten birçok uzman, Başkan'ın kilosu ve spor yapmaması düşünüldüğünde kalp krizi ya da felç ve inme geçirebileceğine dair gerçek bir risk bulunduğu uyarısını yaptı.



'KIRMIZI ALARM'



Scripps Araştırma Enstitüsü'nün kardiyaloglarından Dr. Eric Topol, ''Trump'ın genel sağlık durumunu değerlendirirken yüksek kolestrolden kaynaklanan tehlikeleri görmezden gelmek imkansız. Ben onun sağlık durumu için asla 'fevkalade' demezdim. Bu veriler ile 'fevkalade' nitelemesi birbiriyle tümüyle çelişkili'' çıkışını yaptı. Topol, ''Bu gerçekten yüksek bir LDL. 70 küsur yaşında, obez ve beden hareketi yapmayan bir erkekten söz ediyoruz. Değerler kırmızı alarm çaldırıyor''



'ÖNCEKİ DÜZEY 200 MÜYDÜ?'



Uzmanlar, Trump'ın kendisine yazılan kolestron ilacını düzenli kullandığından şüphelendiklerini de belirtti. Sözkonusu ilaçtan günlük 10 miligram kullanımın LDL düzeyini en az yüzde 30 düşürdüğünü söyleyen Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi Lipid Kliniği Başkanı Dr. Daniel Rader, Trump düzenli şekilde kullanıyorsa almaya başladığında LDL düzeyinin 200'ün üzerinde olması gerektiğini, bunun da çok tehlikeli olduğunu ifade etti./Sputnik