Dolardan yeni zirve: Döviz kurundaki dalgalanma sürüyor

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen döviz kurunda, Merkez Bankası'nın faizleri artırma hamlesiyle hareketlilik daha da yoğunlaştı.

Dolar/TL Tüm Zamanların En Yükseğinde

Bankalararası piyasada dolar/TL kuru, 27,1060 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Bu yükseliş, piyasalardaki dalgalanmanın ne kadar önemli boyutlara ulaştığını gösteriyor. Euro/TL ise 29,48 seviyesinde hareket etmekte.

Yeni Kabine ve Ekonomi Politikaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçim sonrası açıkladığı kabineyle ekonomi politikalarında yeni bir döneme adım atıldığını gösterdi. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması da bu değişimin önemli bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Şimşek, göreve başladığı süreçte "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanarak ekonomi politikalarının temel ilkelerini vurguladı.

Merkez Bankası'nın Faiz Artırım Kararları

Merkez Bankası, seçim sonrası ilk toplantısını 22 Haziran'da gerçekleştirerek politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Ancak faiz artırımının açıklanmasının ardından döviz kurunda yükselme eğilimi başlamıştı. 20 Temmuz'daki toplantıda ise 250 baz puanlık bir artışla faiz oranı yüzde 17,5'e çıkarıldı. Bu kararlar, Merkez Bankası'nın ekonomi üzerindeki etkisini ve politika yapma yetkisini vurguluyor.

Enflasyon ve Asgari Ücret Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplandığı bir yöntemle haziran ayı enflasyonunu yüzde 38,21 olarak açıkladı. Bu durum, ekonomideki maliyet baskısını ve enflasyonun yükselme eğilimini gösteriyor. Aynı dönemde asgari ücretin de 11 bin 402 liraya yükseltilmesi, çalışan kesim için önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.