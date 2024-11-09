Dominos Pizza'da tifo alarmı

Saskatchewan Sağlık Kurumu, 11 Ekim - 19 Ekim tarihleri arasında bu şubeden yiyecek veya içecek alan herkesi sağlık kontrolüne çağırdı.

Yalnızca Pizza Değil, Tüm Ürünler Risk Altında

Yetkililer, riskin yalnızca pizzalarla sınırlı olmadığını, tüm yiyecek ve içeceklerin kontaminasyon riski taşıdığını açıkladı. Salmonella bakterisinin tifo ateşine yol açabileceği ve semptomların 3 ila 60 gün içinde ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Belirtiler ve Komplikasyonlar S

almonella'ya maruz kalan kişilerde ateş, baş ağrısı, yorgunluk, üst vücutta döküntü, kabızlık, ishal ve kusma gibi semptomlar görülebilir. Bazı durumlarda, daha ciddi komplikasyonlar da gelişebilir. Yetkililer, bu dönemde Domino's Pizza'dan yiyecek tüketenlerin belirtiler gözlemlendiğinde derhal tıbbi yardım almalarını tavsiye etti.