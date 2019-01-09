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Domuz gribi Gürcistan'da 10 can aldı

Gürcistan'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Domuz gribi Gürcistan'da 10 can aldı

Ülkede son dönemlerde görülen H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Ülke çapında bazı hastaneler ile başkent Tiflis'teki 5 sağlık merkezi, söz konusu virüs nedeniyle 24 saat çalışmaya başladı. 

Gürcistan İşgal Altındaki Bölgelerden Sürgün Edilen, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Davit Sergeenko, ülke genelinde virüs tespit edilen 640 kişinin tedavi altına alındığını, bunlardan 39 kişinin yoğun bakımda tutulduğunu ifade etti. 

Sergeenko, geçen haftaya göre virüse yakalananların sayısında azalma olduğunu kaydetti.

Öte yandan Gürcistan Eğitim Bakanlığı, grip salgını nedeniyle okullarda yılbaşı tatilini uzattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ocak'a kadar devam etmesi öngörülen tatilin 18 Ocak'a kadar uzatıldığı duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #domuz gribi
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