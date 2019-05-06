Washington ve Pekin hattında görüşmeler sürerken Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin ürünleri için vergileri yükselteceğini açıkladı. Amerika, ticaret savaşlarında tansiyonu yükseltirken Çin, itidalli davranmaya devam ediyor. Çin Dışişleri, ticaret müzakereleri için Amerika'ya gideceklerini ve orta yolu bulabileceklerini duyurdu.

Amerikan Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir hamle geldi. Çin'e vergiler artırıldı.



Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında Washington yönetimi gerginliği artırıyor. Ticaret görüşmelerinin iyi gittiği düşünülürken, Trump, sürecin çok yavaş ilerlediğini belirtti. Ve yüzde 10'luk vergi dilimini yüzde 25'e yükselteceğini açıkladı.



Trump'ın, sosyal medyadan paylaştığı mesajından sonra dünya genelinde dolar arttı. Brent petrol fiyatı yüzde 2,15 kayıpla 69,30 dolara indi. Para piyasalarında Japon yeni değer kazanırken, Çin yuanı değer yitirdi.



Trump, geçen hafta, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandığını ifade etmişti. Donald Trump'ın Çin'e vergileri artırması şaşkınlık yarattı.



Pekin ise Washington'un saldırgan politikalarına itidalli açıklamalarla hamle yaptı.



"Amerika ile Çin'in yarı yolda buluşabileceklerini umuyoruz" diyen Çin Dışişleri Bakanlığı, bir heyetin Washington'a gitmek üzere hazırlandığını duyurdu.





ulusal.com.tr