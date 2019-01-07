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Donald Trump: Hızla çekileceğimizi söylemedim

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump Suriye'den çekileceklerini açıkladığını ancak bunun hızlı bir şekilde olacağını söylemediğini ifade etti. ABD Başkanı ayrıca IŞİD ile bölge ülkelerinin savaşması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Donald Trump: Hızla çekileceğimizi söylemedim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Trump; "Çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim" dedi.

Donald Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini belirtti.

Trump, bölge ülkelerinin IŞİD ile savaşması gerektiğini söyledi.

Trump, "Rusya ve İran IŞİD'ten bizim nefret ettiğimizden daha fazla nefret ediyor. Türkiye, belki bizim kadar olmasa da IŞİD'ten nefret ediyor. Tüm bu ülkeler IŞİD'ten nefret ediyor. Bizim yaptığımız gibi, biraz da onlar kendi mahallelerinde savaşabilirler." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #donald trump #Beyaz Saray
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