Donald Trump, İçişleri Bakanlığına aday göstereceği ismi açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığı için aday göstereceği ismi duyurdu. Trump, North Dakota Valisi Doug Burgum'ı bu görev için aday göstereceğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Donald Trump, İçişleri Bakanlığına aday göstereceği ismi açıkladı
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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde kazanan isim Cumhuriyetçi Donald Trump olmuştu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kabinedeki bazı görevler için aday göstereceği isimleri açıklamaya başladı.

Donald Trump, "America First Policy" Enstitüsü için Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlenen galada, North Dakota Valisi Doug Burgum'ı İçişleri Bakanlığına aday göstereceğini duyurdu. Galada yaptığı konuşmada Burgum'ı öven Trump, "İçişleri Bakanlığının başına geçecek ve harika bir iş çıkaracak." ifadesini kullandı.

KABİNEDEKİ ROLLER VE ONAY SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

ABD'de başkanın ülke yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı hariç ana rolü olan 15 isim bulunuyor, söz konusu isimler başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlıyor.

Bu pozisyonlar Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı şeklinde sıralanıyor.

Bu ana bakanlıklara ilaveten kabine düzeyinde görevi olan ikinci derece rolleri bulunan 10 pozisyon daha kabinede görev yapıyor ancak bu sayı, başkanın inisiyatifine göre değişebiliyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD Ticaret Temsilcisi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Küçük İşletmeler İdaresi ile Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi yöneticileri belirleniyor.

Özel Kalem Müdürlüğü hariç diğer pozisyonlara Trump tarafından aday gösterilecek isimlerin ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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