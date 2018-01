Davos'ta, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May bir araya geldi.

Davos Zirvesi marjında gerçekleşen görüşmenin ardından 2 lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin gücüne değinerek, "Size bir şey olduğunda yanınızdayız ve sizin için mücadele vereceğiz." dedi.

İki ülke arasındaki ticaretin gelecek yıllar içinde katbekat artacağını belirten Trump, "Bu süreç daha biz konuşurken başlamış durumda." ifadesini kullandı.

Theresa May de "İngiltere ile ABD arasındaki özel ilişki devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



İki ülkenin "omuz omuza" olacağını vurgulayan May, "Çünkü bütün dünyada aynı sorunlarla yüz yüzeyiz. Sizin de dediğiniz gibi bu sorunları yenmek için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.



May, İngiltere ile ABD arasında her iki ülkenin de yararına olacak daha iyi bir ticari ilişki kurulması ümidini de dile getirdi.



Trump'ın İngiltere'ye gerçekleştirmesi beklenen resmi ziyaretiyle ilgili soru üzerine her iki lider de bu konunun "ele alınacağını" söylemekle yetindi.



İngiltere'de Trump krizi

May, Ocak 2017'de Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in davetini iletmişti. Trump, daveti kabul etmiş ancak İngiltere kamuoyunda oluşan tepki üzerine ziyaret belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

İngiltere'de Trump'ın ziyaretine karşı yaklaşık 2 milyon imzalı bir dilekçe parlamentoya sunulurken, Parlamento Başkanı John Bercow da Trump'ı milletvekillerine hitap etmesi için davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump'ın geçen yıl sonunda İngiltere'de aşırı sağcı bir grubun İslamofobik videolarını Twitter hesabından paylaşması da İngiliz kamuoyunda tepki çekmişti.

Donald Trump'ın şubatta ülkesinin Londra büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını yapmak üzere İngiltere'ye gelmesi bekleniyordu. Ancak Trump geçen ay yayımladığı Twitter mesajında bu ziyareti iptal ettiğini duyurmuştu.

Trump, iptal gerekçesi olarak yeni büyükelçilik binasını tasvip etmemesini gösterse de İngiltere'de karşılaşacağı kitlesel protestolardan çekindiği yorumu yapılıyor.

ABD Başkanının ziyareti etrafında yaşanan krizin yanı sıra iki ülkenin son dönemde İran'la yapılan nükleer anlaşma ve Kudüs'ün statüsü gibi konularda farklı tutumlar alması, aralarındaki ilişkide problemler olduğu yorumlarına yol açtı.