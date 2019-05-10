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Donald Trump, İran'ı tehdit etti

Tahran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" şeklinde nitelendiren Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı tehdit etti. Trump diğer yandan da yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söyledi.

Donald Trump, İran'ı tehdit etti

Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" olarak nitelendirdi.

Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etti, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İran'ı masaya davet etti.

"İran çok tehditkar davranıyor." diyen Donald Trump, "Ülkemizi koruyacak tedbirleri almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Amerika ile İran arasında askeri karşılaşma ihtimali üzerinde duran Trump, "Bunu her zaman söyleyebilirsiniz, umarım öyle bir şey olmayacaktır." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini söyleyen Amerikan Başkanı, diyalog kapısını da kapatmadı. Trump, "Beni arasınlar, oturup konuşalım." teklifinde bulundu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tahran #abd
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