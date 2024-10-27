Donald Trump, Kamala Harris için "Bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır" dedi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, Demokrat rakibi Harris ile ilgili konuştu. Trump, Harris'in in seçimlerden galip çıkması halinde ABD'yi olası bir dünya savaşına sokacağını söyleyerek, "Harris beceriksiz biri olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Donald Trump, Kamala Harris için "Bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır" dedi
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ABD'de başkanlık seçimlerine doğru geri sayım sürerken adaylardan çeşitli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingde konuştu.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump, Harris'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderlerle "başa çıkma" konusunda yetersiz kalacağını savundu.

Dünyanın küresel çapta bir savaşa "hiç bu kadar yakın" olmadığını dile getiren Trump, başkan olması halinde bu tür bir savaştan kaçınacağı sözünü verdi.

Trump, "Harris'i başkan yapmak milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynamak anlamına geliyor. Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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