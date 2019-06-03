Amerika Başkanı Donald Trump'ın 3 gün sürecek olan İngiltere ziyareti başladı. Trump, ülkeye giriş yapmasının hemen ardından Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı hedef aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi ziyareti kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.



Ziyaret, ABD Başkanı Trump'ın, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması bakımından önem taşıyor.



Amerikan Başkanı, İngiltere ziyareti boyunca görevini bırakmasına günler kalan İngiltere Başbakanı Theresa May, kraliyet ailesi ve pek çok İngiliz siyasetçi ile bir araya gelecek.



Gerçekleşecek görüşmelerde Amerika ile İngiltere arasında gerilime yol açan Huawei krizinin de gündeme gelmesi bekleniyor.



İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına verdiği destekle dikkat çeken Trump, İngiliz kamuoyunda oldukça tepki topluyor.



İngiltere'deki siyasilerin boykotunun yanı sıra saray önünde İngilizler tarafından da protesto edilen ABD Başkanı için bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.



Öte yandan siyasilerle twitter üzerinde girdiği polemiklerle bilinen Donald Trump, İngiltere'de de bu geleneğini bozmadı.



ABD Başkanı Trump'ın hedefinde bu kez Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han vardı.



Han, Trump'ın aşırı sağcı İngiliz gruplara verdiği desteği ve May'in istifasın sonrası yaşanan başbakanlık tartışmasına katılmasını eleştirmişti.



Trump ise Twitter üzerinden Han'a aptal ve beceriksiz imasında bulunarak Londra'daki suç oranlarıyla ilgilenmesini söyledi.



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen Trump'ın ziyareti 3 gün sürecek.





ulusal.com.tr