Donald Trump, Savunma Bakanlığı için aday göstereceği ismi açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı için aday göstereceği ismi duyurdu. Trump, Savunma Bakanlığı için için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstereceğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Donald Trump, Savunma Bakanlığı için aday göstereceği ismi açıkladı
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kabinesindeki önemli bir ismi kamuoyuna duyurdu. 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan Savunma Bakanlığı için aday göstereceği ismi açıkladı.

Donald Trump, Savunma Bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

PETE HEGSETH KİMDİR?

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor.

ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedildi.

Hegseth, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Senato'da onay alarak görevine başlayabilecek.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINA KRISTI NOEM ADAY GÖSTERİLDİ

Öte yandan Trump, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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