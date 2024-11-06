Donald Trump zafer konuşması yaptı! Yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump'ın gereken delege sayısını aştığı duyuruldu. Trump, Florida'da zafer konuşması yaparak Amerikan halkına teşekkür etti. Trump, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Donald Trump zafer konuşması yaptı! Yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi
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ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı. Trump'ın, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyuruldu.

Resmi olmayan sonuçlar açıklanmaya devam ederken Donald Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu." diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

North Carolina, Georgia ve Pensilvanya gibi salıncak eyaletleri kazandığını belirten Trump, Michigan, Arizona, Nevada ve Alaska'da da önde olduklarını kaydetti.

Senato'nun kontrolünü geri aldıklarını, resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü de ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer." dedi.

Donald Trump zafer konuşması yaptı! Yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi - Resim : 1

ELON MUSK'A ÖVGÜLER DİZDİ

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın kendisine ve kampanyasına verdiği desteğe işaret eden Trump, "Bir yıldız doğdu, adı da Elon. O inanılmaz bir adam." değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ BAŞLATMAYACAĞININ SÖZÜNÜ VERDİ

Trump, başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağının sözünü vererek, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın sahnede yanına davet ettiği Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance de kalabalığa seslendi. Vance, konuşmasında, destekçilere ve kendisine duyduğu güvenden dolayı Trump'a teşekkür etti. Trump'ın liderliğinde Amerikan halkına verdikleri sözleri tutacaklarını ve ekonomiyi ülke tarihindeki en büyük gücüne kavuşturacaklarını belirten Vance, "ABD tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşe tanıklık ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Donald Trump zafer konuşması yaptı! Yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi - Resim : 2

DONALD TRUMP KİMDİR?

New York'ta 14 Haziran 1946'da Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın 5 çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Donald Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu.

Emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı. 1968'de Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Trump, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.

2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı programı yapmaya başlayan Trump, bu program sayesinde dünya çapında tanındı.

Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2017-2021 yılları arasında ABD başkanlığı yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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