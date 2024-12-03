Donald Trump'tan Gazze ile ilgili çağrı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin töreninden önce Gazze ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Herkesin Orta Doğu'da "tüm dünyanın iradesine aykırı olarak" tutulan esirlerden bahsettiğini belirten Donald Trump, "Ama hepsi laf, hiçbir eylem yok!" ifadesini kullandı.

Trump, "Rehineler eğer 20 Ocak 2025'ten önce, yani ABD Başkanı olarak gururla görevi üstleneceğim tarihten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu vahşeti işleyen sorumlular ağır bir bedel ödeyecek." ifadesine yer verdi.

Sorumluların, "ABD'nin uzun ve köklü tarihinde hiç kimsenin almadığı kadar sert bir darbe alacağı" tehdidinde bulunan Trump, esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.