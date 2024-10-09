Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Puşlin Ulusal Kanal'a konuştu

Donetsk’teki savaş 8 yılı geride bıraktı. Batı’nın desteklediği Ukrayna, yıllarca kendi vatandaşlarına saldırdı. Donetsk’in Rusya’ya katılmasıyla ise durum değişti.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
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Donetsk’teki savaş 8 yılı geride bıraktı. Batı’nın desteklediği Ukrayna, yıllarca kendi vatandaşlarına saldırdı. Donetsk’in Rusya’ya katılmasıyla ise durum değişti. Rus ordusu Donetsk şehirlerini tek tek Ukrayna birliklerinden temizlerken Donetsk de hayat tekrar normale dönüyor. Ulusal Kanal Dış Haberler şefi Kıvanç Özdal bölgeye gitti yaşananları yerinde takip etti.

Rus Ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna’nın elinde bulunan kentleri bir bir geri alıyor.

Rusya, stratejik öneme sahip Ugledar’ın ardından Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşim birimlerini de kontrol altına aldı.

Sadece 2 yıl önce Donetsk şehrinin merkezini bombalayan Ukrayna güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batısında birkaç noktada tutunmaya çalışıyor.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin kaderi 30 Eylül 2022’de Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson ile Rusya Federasyonu’na katılmasıyla değişti.

2014’ten itibaren milis kuvvetleriyle Batı’nın desteklediği Ukrayna’ya direnmeye çalışan Donetsk’i Rus ordusu korumaya başladı. Bu da bölgedeki denklemi tamamen değiştirdi.

Bugün Donetskliler savaş sırasında terk ettikleri evlerine dönmeye başladı. Şehir tekrar yaralarını sarıyor.

Donetsk’te hayatın kısa sürede normal akışına nasıl döndüğünü Dontsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Puşilin Ulusal Kanal'a anlattı.

- Yurttaşlarımla gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Bu 10 yıl boyunca savaşın içinde yaşadılar. 2014'ten sonra bizim değerlerimiz değişti. İnsani değerler öne çıktı. Ayrıca Donbass'ın nasıl değiştiğini görüyoruz, çünkü yeniden büyük bir ülkenin parçası haline geldi. 2014'ten önceki Ukrayna hükümeti şehrimize önem vermemişti. Şildi ise tüm Rusya'nın bize çok ciddi bir şekilde yardım ettiğini, diğer bölgelerin sadece sıradan insanlara yardım ettiğini görüyoruz. Bu bize sokaklarda gülümsememizi sağlayan iyimserlik veriyor.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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