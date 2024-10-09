Donetsk’teki savaş 8 yılı geride bıraktı. Batı’nın desteklediği Ukrayna, yıllarca kendi vatandaşlarına saldırdı. Donetsk’in Rusya’ya katılmasıyla ise durum değişti. Rus ordusu Donetsk şehirlerini tek tek Ukrayna birliklerinden temizlerken Donetsk de hayat tekrar normale dönüyor. Ulusal Kanal Dış Haberler şefi Kıvanç Özdal bölgeye gitti yaşananları yerinde takip etti.



Rus Ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna’nın elinde bulunan kentleri bir bir geri alıyor.

Rusya, stratejik öneme sahip Ugledar’ın ardından Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşim birimlerini de kontrol altına aldı.

Sadece 2 yıl önce Donetsk şehrinin merkezini bombalayan Ukrayna güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batısında birkaç noktada tutunmaya çalışıyor.



Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin kaderi 30 Eylül 2022’de Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson ile Rusya Federasyonu’na katılmasıyla değişti.

2014’ten itibaren milis kuvvetleriyle Batı’nın desteklediği Ukrayna’ya direnmeye çalışan Donetsk’i Rus ordusu korumaya başladı. Bu da bölgedeki denklemi tamamen değiştirdi.

Bugün Donetskliler savaş sırasında terk ettikleri evlerine dönmeye başladı. Şehir tekrar yaralarını sarıyor.

Donetsk’te hayatın kısa sürede normal akışına nasıl döndüğünü Dontsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Puşilin Ulusal Kanal'a anlattı.