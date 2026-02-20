Donmuş gölde feci son: 8 turistten sadece biri kurtuldu

Sibirya’daki Baykal Gölü’nün donmuş yüzeyinden geçmeye çalışan bir tur otobüsü, buzun kırılmasıyla suya düştü. Kazada araçta bulunan 8 Çinli turistten 7’sinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Baykal Gölü’nde donmuş yüzeyin kırılması sonucu tur otobüsünün suya düştüğünü ve 8 kişiden 7’sinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Bölge Valisi Igor Kobzev ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, otobüste bulunan bir turistin kazadan sağ kurtulduğunu bildirdi.

Bölge savcılığı, olayla ilgili ceza soruşturması başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, kazanın meydana geldiği noktada su derinliğinin 18 metre olduğunu belirtti.