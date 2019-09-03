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 Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu

 Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu. 

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Dorian kasırgası #abd #bahamalar
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