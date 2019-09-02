Amerika tarihinin en büyük kasırgalarından biri olan Dorian Kasırgası, Bahamalar'ın ardından ABD'ye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Polonya ziyaretini iptal ederek Washington'da kalmayı tercih etti. Güney Carolina eyaletinde ise olağanüstü hal ilan edildi.

Dorian Kasırgası Bahamalar'ın ardından ABD'ye ulaştı.



Hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaştı.



Kasırgaların şiddeti 1'den 5'e kadar sıralanıyor ve 5 en şiddetli kasırga anlamına geliyor.



Dorian, şu ana kadar Küba ile ABD arasındaki Bahamalar'ı vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.



Kasırga kuzeye doğru hareket ederek ABD'nin Florida kentine ulaşıp kuzeye doğru hareket etmeye deam ediyor. Asıl olarak kasırganın daha kuzeydeki Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurması bekleniyor.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi kasırganın 5 gün daha süreceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Polonya ziyaretini kasırga dolayısıyla iptal ederek Washington'da (Vaşıntın) kaldı.



Yetkililerden brifing alan ABD Başkanı Trump, "Üzerimize neyin geldiğini bilmiyoruz ancak tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklıyız" şeklinde konuştu.



Güney Carolina'da acil durum ilan edildi.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi Dorian'ın milyonlarca kişiyi etkileyeceğini kaydetti.



Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkati çekiyor.



ulusal.com.tr