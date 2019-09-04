Dorian Kasırgası Bahamalar'ın ardından ABD kıyılarını vurmaya başladı.

Kasırga milyonlarca kişi için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, , kasırganın rüzgâr hızının saatte 177 kilometre olduğunu kaydetti.

Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada Dorian'ın "ölümcül ve tehlikeli" olduğuna vurgu yapıldı. Kasırganın getirdiği rüzgâr ve sellerin süreceğine işaret edildi.

Öte yandan Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

ulusal.com.tr