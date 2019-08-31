Dorian Kasırgası için en son tahmini göstergeler, kasırganın kuzey yönlü bir kavis ile Florida kıyı hattını takip edebileceğini belirtiyor. Florida’nın orta ve kuzey kıyıları ile Georgia’da bilhassa kıyı şeridindeki insanların kasırganın güzergahına girebileceğine işaret edildi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, pazartesi günü öğleden sonra Florida eyaletine ulaşması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.



Merkezden yapılan açıklamada, Dorian kasırgasının batıya doğru saatte 17 kilometre hızla ilerlediği belirtildi.



Kasırganın kuzeybatı Bahamalar'ın 545 kilometre, Florida'nın Batı Palmiye Kumsalı'nın 820 kilometre doğusunda olduğu aktarılan açıklamada, kasırganın "Kategori 4" seviyesine yükseltildiği, taşıdığı rüzgarların hızının ise saatte 220 kilometre düzeyine ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada, kasırganın muhtemelen cumartesi öğleden sonra batıya doğru ilerleyişinin yavaşlayacağı ifade edildi.



Federal ve Florida eyalet yetkilileri, kasırgayla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşırken, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.



Eyalette olağanüstü hal ilan edildi.



ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.



MIAMI BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN UYARI



Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu tarafından yapılan uyarıda, "Değerli Vatandaşlarımız, Dorian Kasırgası için en son tahmini göstergeler, kasırganın kuzey yönlü bir kavis ile Florida kıyı hattını takip edebileceğini belirtmektedir. Bu tablo Florida’nın orta ve kuzey kıyıları ile Georgia’da bilhassa kıyı şeridindeki vatandaşlarımızın kasırganın güzergahına girebileceğine işaret etmektedir. Georgia makamları gelişmeleri yakından izlediğini açıklamıştır. Yerel makamların açıklamalarını takibe devam etmenizi telkin ederiz." denildi



