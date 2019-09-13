Dorian kasırgasının Bahamalar'a bilançosu
Dorian kasırgasının Bahamalar'a bilançosu ağır oldu. Bölgede bin 300 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.
DÜNYA 13.09.2019, 21:35
Bahamaları vuran Dorian bölgedeki insanlara kabus yaşattı.
Bahamalar Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansından Dorian kasırgasına ilişkin açıklama yapıldı. Kayıp sayısının güncellendiği belirtildi.
Buna göre; hafta içi 2 bin 500 olarak açıklanan kayıp sayısının bin 300 olduğu ifade edildi. Kasırganın vurduğu bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer ayrıca kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu.
Geçen hafta 5. kategorideki Dorian kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kalmıştı.
ulusal.com.tr
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