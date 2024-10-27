Dortmund'da ormanda çok sayıda el bombası bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sırt çantasında çok sayıda el bombası, bir havan topu mermisi, ahşap şarjör kapağı ve mermiler bulundu. Olay yerine çağrılan bomba imha parçaları, el bombalarını güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdi.

Polis, olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.