Dortmund'da ormanda çok sayıda el bombası bulundu

Almanya Dortmund'daki ormanlık alanda çok sayıda bombası ve mühimmat ele geçirildi. Dortmund polisi, Mengede beldesinde mantar toplarken bir sırt çantası bulan bir kişinin ihbarı üzerine harekete geçti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dortmund'da ormanda çok sayıda el bombası bulundu
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Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sırt çantasında çok sayıda el bombası, bir havan topu mermisi, ahşap şarjör kapağı ve mermiler bulundu. Olay yerine çağrılan bomba imha parçaları, el bombalarını güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdi.

Polis, olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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