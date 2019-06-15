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Dostluk sınırları aştı! 3'üncü Türkiye Festivali, Moskova'da başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türkiye Festivali" başladı. Sınır tanımayan dostluk bu festivalle daha da güçlenecek. Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, etkinliğin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı

Dostluk sınırları aştı! 3'üncü Türkiye Festivali, Moskova'da başladı

Dostluk sınırları aştı. İki millet başkent Moskova’da kucaklaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Festivali" başladı.

Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, festivalin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı.

3'üncüsü düzenlenen Türkiye Festivali, bu yıl çok daha önemli. Çünkü 2019, Türk Rus Kültür ve Turizm Yılı.

Festivalle Rus halkının kültür ve turizm zenginliklerimizi daha yakından tanıması amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türk Hava Yolları tarafından desteklenen festivale turizmin başkentinden de protokol ve turizmciler çıkarma yaptı.  

Krasnaya Presnya Parkı'nda düzenlenen festival ziyaretçi akınına uğruyor. Rusların yoğun ilgi gösterdiği festival 16 Haziran'a kadar sürecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #rusya #moskova #türkiye
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