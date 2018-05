TİP Onur Kurulu Üyesi (1967-1968), Nükleer Tıp Uzmanı, Türk-Alman Toplumu Başkanı Dr. Ali Nadir Savaşer'den Doğu Perinçek'e destek mesajı

Berlin’de yaşayan Nükleer Tıp Uzmanı, 1967-68 Türkiye İşçi Partisi (TİP) Onur Kurulu Üyesi, Türk-Alman Toplumu Başkanı Dr. Ali Nadir Savaşer, yaptığı yazılı açıklamada, bütün sosyalistlere ve vatanseverlere 24 Haziran 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i desteklemeleri çağrısında bulundu. 1964-1970 yılları arasında TİP üyesi, TİP İstanbul il Sanat Sekreterliği ve Parti’nin Onur Kurulu üyeliğini yapan, 1965 seçimleri sırasında “Emekçinin Alınteri” adlı gazeteyi çıkaran, 1986 Çernobil Atom Reaktörü kazasındaki aydınlatıcı bilgileriyle Türkiye’nin tanıdığı ve görüşleriyle haklı çıkan, Nükleer Tıp uzmanı, günümüzde Berlin merkezli Türk-Alman Toplumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Dr. Ali Nadir Savaşer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Güleryüzlü bağımsız sosyalister, yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Doğu Perinçek'i destekler. Ülkesini seven bütün sosyalistlerin ve bütün yurttaşlarımızın mutlaka 4-9 Mayıs 2018 tarihlerinde bağlı oldukları İlçe Seçim Kurulu’na giderek Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in adaylığı için imza vermelidirler. Her imza ve her oy, Bağımsız ve Çağdaş Türkiye için yapılan çok önemli bir katkıdır. 1965 yılı Ekim ayında Türkiye İşçi Partisi lideri Mehmet Ali Aybar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İkinci Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Aybar, emperyalizme karşı Birinci Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi oldu. ‘Ne ABD, ne Rusya’ çizgisinden hiçbir zaman ödün vermedi. ‘Bizim için aslolan Bağımsız, Çağdaş Türkiye’dir diyen Aybar'ın siyasetlerini, ay-yıldızlı bayrağımızı içinde bulunduğumuz Türk-Amerikan Savaşı koşullarında Millîci duruşuyla Doğu Perinçek dalgalandırıyor. Sadece bütün güler yüzlü bağımsız sosyalistlerin değil, Türkiye'yi gerçekten seven her yurttaşın yaptıkları yapacaklarının teminatı olduğuna inandığım Doğu Perinçek’i ve Vatan Partisi’ni seçerek minnet borçlarını ödemesi gerekmektedir. Böylelikle Türkiye’mizin geleceğini de garanti altına almış olur, tarihi görevlerini yerine getirmiş olurlar. Her seçmenin ve kendisine ‘sosyalistim’ diyen her vatanseverin, başını ellerinin arasına alarak, oyunu kullanmadan önce Vatan Partisi’nin 5 maddelik programını ve Milli Hükümet Programı’nı değerlendirmesi, dahası Vatan Partisi’nin daha iktidar olmadan, muhalefetteyken yapacaklarının teminatı olan yaptıklarını görmesi ve ona göre tercihte bulunması gerekiyor.”