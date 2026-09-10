DSÖ açıkladı: Her iki vakadan biri ölümle sonuçlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'tan 7 Eylül'e kadar geçen sürede Ebola salgını nedeniyle 3 bin 267 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Örgüt, KDC'de Bundibugyo virüsünün tetiklediği salgına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre salgın, Kuzey Kivu'daki Kayna bölgesine de yayıldı. Toplamda altı farklı eyalette bulunan 61 bölge, hastalıktan etkilenmiş durumda. Raporda yer alan ifadeler şöyle:

"Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7 Eylül itibarıyla 3 bin 267 ölüm dahil 6 bin 757 doğrulanmış vaka bildirdi. Bu durum, yüzde 48,3'lük bir vaka-ölüm oranına karşılık geliyor."

Salgından etkilenen bölgelerde bulaşma dinamiklerinin bölgeden bölgeye değiştiği kaydedilirken, bazı sağlık bölgelerinde coğrafi yayılımın halen sürdüğü ve vaka sayılarında istikrarlı bir artış görüldüğüne dair kanıtlar bulunduğu vurgulandı.

DSÖ raporunda, yüksek seyreden ölüm oranının altında yatan nedenlere de dikkat çekildi. Rapora göre:"Vaka-ölüm oranının sürekli yüksek seyretmesi, hastalığın ciddiyetini, vakaların zamanında tespit edilmesi, erken ve yeterli hasta bakımına erişim ile bulaşmanın etkili bir şekilde kesilmesi konularındaki süregelen zorlukları gözler önüne seriyor."

Kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da, Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden yayılmaya başlamış, Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında etkili olan salgında yaklaşık 30 bin kişiye bulaşmıştı. O dönem 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bugünkü salgının fitilini ise KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölüm ateşlemişti; bu verilerin ardından 15 Mayıs'ta ülkede resmen salgın ilan edilmişti.

ONAYLI TEDAVİ YA DA AŞI HENÜZ YOK

Sağlık yetkilileri, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantı için şu ana kadar onaylanmış bir tedavi ya da aşı bulunmadığını belirtiyor. Salgının seyri, önümüzdeki dönemde bu boşluğun ne ölçüde giderilebileceğine bağlı olarak şekillenecek.