DSÖ acil koduyla duyurdu! Tarihin en hızlı yayılan Ebola salgını

Cenevre'deki genel merkezde açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, mevcut salgının tarihe geçen en büyük ikinci ve şimdiye kadar görülen en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu vurguladı. Ülke genelinde vaka sayısının 6 bini geride bıraktığı, can kaybının ise 3 bine ulaştığı bildirildi.

MERKEZ ÜSSÜ ITURI: ÖLÜMLERİN YÜZDE 88'İ BU EYALETTE

Salgının KDC genelinde 6 eyalet ve 60 sağlık bölgesini kapsayan devasa bir coğrafyaya yayıldığını belirten Ghebreyesus, krizin merkez üssünün Ituri eyaleti olduğunu açıkladı:

Ituri'deki Bilanço: Toplam vakaların yaklaşık yüzde 85’i, virüs kaynaklı ölümlerin ise yüzde 88’i doğrudan Ituri sınırları içerisinde kayıtlara geçti.

Bilinmeyen Bulaşma Zincirleri: Yaşamını yitiren pek çok kişinin kayıtlı temaslı listelerinde yer almadığına dikkat çeken DSÖ, tespit edilemeyen gizli bulaşma zincirlerinin salgını beslediğini ve tüm bölge ülkeleri için ciddi bir sınır aşan tehdit oluşturduğunu duyurdu.

Karantina Dışı Ölümler: Can kayıplarının önemli bir bölümünün resmi Ebola tedavi merkezlerinin dışında gerçekleştiği ve güvenli defin protokollerinin uygulanamamasının virüsün yayılma hızını katladığı aktarıldı.

330 TON ACİL YARDIM SEVK EDİLDİ: GÖZLER YENİ AŞI ÇALIŞMALARINDA

Salgınla mücadele kapsamında DSÖ, KDC hükümeti ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) koordinasyonuyla sahaya 330 tondan fazla acil tıbbi yardım malzemesi ve 300'ü aşkın uzman personel sevk edildi.

Salgına yol açan "Bundibugyo" ebolavirüsüne karşı henüz onaylanmış bir tedavi bulunmazken, İngiltere ve Kanada'da yürütülen iki yeni aşı adayının güvenlik testlerinin sürdüğü kaydedildi. Zaire ebolavirüsüne karşı kullanılan mevcut aşının bu türe etkisi netlik kazanmazken, geliştirilen üç aşının KDC'deki klinik saha etkinlik denemelerine ekim ya da kasım aylarında başlanması planlanıyor.