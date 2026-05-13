DSÖ Başkanı Madrid’den uyardı: Hantavirüste yeni vakalar kapıda!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelen Ghebreyesus, küresel sağlık riskinin şu an için düşük seyrettiğini ancak temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

İSPANYA'YA "DAYANIŞMA" TEŞEKKÜRÜ

Ghebreyesus, hantavirüs vakaları nedeniyle zor durumda kalan Hollanda bandıralı gemiyi tahliye için kabul eden İspanya yönetimine teşekkürlerini sundu. Gemideki yolcuların haftalarca süren bekleyişinin yarattığı psikolojik yüke değinen Genel Direktör, tahliye operasyonunun hem insan hakları hem de toplum sağlığı açısından en güvenli ve onurlu yol olduğunu belirtti.

"YENİ VAKALAR GÖRMEMİZ MUHTEMEL"

Şu ana kadar 3’ü ölümle sonuçlanan toplam 11 vakanın bildirildiğini ve bu vakaların tamamının gemideki yolcu veya mürettebat arasında olduğunu ifade eden Ghebreyesus, salgının gidişatına dair şu uyarıyı yaptı:

"Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok. Ancak virüsün 6 ila 8 hafta arasında değişen uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemeldir."

21 HAZİRAN'A KADAR SIKI TAKİP ÇAĞRISI

DSÖ, virüse son maruz kalma tarihi olan 10 Mayıs’tan itibaren 42 günlük (21 Haziran'a kadar) bir izleme süreci önerdi. Kendi ülkelerine dönen yolcuların sağlık durumlarının titizlikle izlenmesi gerektiğini hatırlatan Ghebreyesus, semptom gösteren kişilerin derhal izole edilerek tedavi altına alınması gerektiğinin altını çizdi.