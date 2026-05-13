DSÖ Başkanı Madrid’den uyardı: Hantavirüste yeni vakalar kapıda!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İspanya’nın başkenti Madrid'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, MV Hondius yolcu gemisiyle gündeme gelen hantavirüs vakalarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
DSÖ Başkanı Madrid’den uyardı: Hantavirüste yeni vakalar kapıda!
Yayınlanma:

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelen Ghebreyesus, küresel sağlık riskinin şu an için düşük seyrettiğini ancak temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

İSPANYA'YA "DAYANIŞMA" TEŞEKKÜRÜ

Ghebreyesus, hantavirüs vakaları nedeniyle zor durumda kalan Hollanda bandıralı gemiyi tahliye için kabul eden İspanya yönetimine teşekkürlerini sundu. Gemideki yolcuların haftalarca süren bekleyişinin yarattığı psikolojik yüke değinen Genel Direktör, tahliye operasyonunun hem insan hakları hem de toplum sağlığı açısından en güvenli ve onurlu yol olduğunu belirtti.

"YENİ VAKALAR GÖRMEMİZ MUHTEMEL"

Şu ana kadar 3’ü ölümle sonuçlanan toplam 11 vakanın bildirildiğini ve bu vakaların tamamının gemideki yolcu veya mürettebat arasında olduğunu ifade eden Ghebreyesus, salgının gidişatına dair şu uyarıyı yaptı:

"Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok. Ancak virüsün 6 ila 8 hafta arasında değişen uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemeldir."

21 HAZİRAN'A KADAR SIKI TAKİP ÇAĞRISI

DSÖ, virüse son maruz kalma tarihi olan 10 Mayıs’tan itibaren 42 günlük (21 Haziran'a kadar) bir izleme süreci önerdi. Kendi ülkelerine dönen yolcuların sağlık durumlarının titizlikle izlenmesi gerektiğini hatırlatan Ghebreyesus, semptom gösteren kişilerin derhal izole edilerek tedavi altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

TÜİK rakamları duyurdu! İhracat ve ithalat rakamları açıklandıTÜİK rakamları duyurdu! İhracat ve ithalat rakamları açıklandıEkonomi
virüs dsö
Günün Manşetleri
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Eskişehir’de!
"Özgür Özel’in evinin duvarına poşetle para bıraktım"
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
Türkiye ve Çin arasında dev şehircilik iş birliği!
Sosyal medyada silahlı poz verenlere operasyon düzenlendi
Siber ekipler bahis çetesini çökertti
RTÜK: "İnsan onuru reytingin önünde değildir"
İran'dan ABD'ye rest: 5 Şart yerine getirilmezse...
Deniz yetki alanları için kanun taslağı hazır!
77 Kişiye mezar olmuştu: Hünkar Apartmanı davasında karar!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar
Akaryakıtta tabelalar yine değişti: Motorine indirimden sonra bir de zam geldi! Akaryakıtta tabelalar yine değişti: Motorine indirimden sonra bir de zam geldi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Az önce deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi Az önce deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi