DSÖ dünyayı alarm durumuna geçirdi! Ebola salgınında korkutan rakamlar

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi paylaşımla Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve komşusu Uganda'da baş gösteren Ebola salgınına ilişkin son durum raporunu dünya kamuoyuyla paylaştı.

Kongo'daki tablonun son derece endişe verici ve kritik bir boyuta ulaştığını belirten Ghebreyesus, sahadaki rakamların buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu vurguladı.

KONGO'DA GİZLİ TEHLİKE: 750 ŞÜPHELİ VAKA, 177 ŞÜPHELİ ÖLÜM

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şu ana kadar resmi laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış 82 vaka ve 7 can kaybı olduğunu açıkladı. Ancak bölgedeki altyapı yetersizliği nedeniyle salgının gerçek boyutunun resmi rakamların çok daha üzerinde olduğuna dikkat çekerek kan donduran şu verileri paylaştı:

“KDC'deki salgının bilinenlerden çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Şu anda sahada klinik belirti gösteren yaklaşık 750 şüpheli vaka ve Ebola kaynaklı olduğu düşünülen 177 şüpheli can kaybı bulunuyor. Gözlem çalışmaları ve laboratuvar testleri geliştikçe bu rakamlar sürekli yukarı yönlü değişiyor. Ancak ne yazık ki bölgedeki iç şiddet olayları ve ciddi güvenlik sorunları tıbbi müdahale ekiplerimizin çalışmasını engelliyor.”

Ghebreyesus, salgının merkez üssü konumunda bulunan Ituri bölgesine DSÖ tarafından acil durum kapsamında ek uzman sağlık personeli ve lojistik destek sevk edildiğini, müdahale adımlarını koordine etmek amacıyla KDC hükümet yetkilileriyle kesintisiz temas halinde olduklarını aktardı.

UGANDA’DA TABLO KONTROL ALTINDA: DURUM STABİL

Kongo’daki insani ve sıhhi krize karşın, salgının sıçradığı komşu ülke Uganda’dan gelen veriler yüreklere su serpti. Uganda sınırları içerisindeki tablonun tamamen kontrol altında ve stabil olduğunu kaydeden DSÖ Direktörü, “Uganda'da şu ana kadar yalnızca 2 doğrulanmış vaka ve 1 ölüm bildirildi. Sevindirici olan taraf, bölgede yeni bir vaka veya ek bir can kaybı rapor edilmedi. DSÖ olarak Uganda hükümetini sınır hattındaki önleme ve erken müdahale çabalarında lojistik olarak destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus ayrıca, Ebola virüsünün kıta dışına ve küresel ticari hatlara yayılma riskine karşı üye devletlerin katılımıyla acil bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiğini ve küresel koruma kalkanı prosedürlerinin gözden geçirildiğini sözlerine ekledi.