DSÖ, Gazze'den "korkunç haberler" geldiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in 14 Ekim'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Ghebreyesus, bölgeden "korkunç haberler" geldiğini belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
DSÖ, Gazze'den "korkunç haberler" geldiğini bildirdi
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İsrail ordusu, 14 Ekim'de Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef almıştı. Saldırı sonucu birçok çadır kullanılamaz hale gelmişti.

DSÖ, Gazze'den "korkunç haberler" geldiğini bildirdi - Resim : 1

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), destek oldukları Aksa Şehitleri Hastanesi'ne İsrail'in saldırıları sonucu 5 kişinin öldüğünü ve 65 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

DSÖ "KORKUNÇ HABERLER" GELDİĞİNİ BİLDİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in gerçekleştirdiği söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DSÖ, Gazze'den "korkunç haberler" geldiğini bildirdi - Resim : 2

"Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden korkunç haberler geliyor. Buraya sığınan insanların öldürüldüğü ve yaralandığı, bazılarının ciddi yanıklar aldığına yönelik haberler" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, hastanelerin korunması gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, "Saldırıların durdurulması için tekrar çağrıda bulunuyoruz. Barış çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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