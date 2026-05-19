DSÖ resmen ilan etti! Dünyayı sarsacak yeni 'Uluslararası Acil Durum' alarmı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) durumu en üst perdeden takip ettiği kriz, bölgesel yayılma riski nedeniyle mercek altına alındı.

"BÖLGESEL YAYILMA RİSKİ YÜKSEK, ORTAK HAREKET ŞART"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, KDC ve Uganda’daki Ebola Virüsü Hastalığı salgınlarının kıta genelinde bölgesel bir sağlık krizine dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti. KDC ve Uganda hükümetlerinin, sağlık çalışanlarının ve komşu ülkelerin (özellikle Güney Sudan) yürüttüğü hızlı hazırlık çalışmalarını takdir eden Yusuf, dayanışma mesajı verdi:

"Afrika Birliği bu kritik süreçte KDC ve Uganda halkları ve hükümetleriyle tam dayanışma içindedir. Kıtamız geçmişte büyük halk sağlığı krizlerinin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Birlik, koordinasyon ve ortak hareket sayesinde mevcut salgını da kısa sürede kontrol altına alacağız."

"ULUSLARARASI ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ: CAN KAYBI ARTIYOR

Salgının arka planında yer alan ve sağlık otoritelerini alarm durumuna geçiren somut veriler ve gelişmeler şu şekilde kayıtlara geçti:

100'den Fazla Can Kaybı: Africa CDC, KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde patlak veren ve hızla yayılan Ebola salgınında şu ana kadar 100'ün üzerinde kişinin (ituri eyaletinde ilk etapta 87 ölüm) hayatını kaybettiğini açıkladı.

En Tehlikeli Özellik "Bundibugyo" Suşu: Bu salgını diğerlerinden ayıran en kritik detay, virüsün nadir görülen "Bundibugyo" varyantı olması. Bu suş için şu an onaylanmış spesifik bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor.

Küresel Alarm (PHEIC): KDC'den Uganda'nın başkenti Kampala'ya seyahat eden kişilerde virüsün tespit edilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), durumu resmen "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan etti.

Kıtada Seferberlik: Afrika Birliği, Africa CDC öncülüğünde üye ülkeler, DSÖ, insani yardım kuruluşları ve küresel bağışçılarla iş birliği halinde 2 milyon dolarlık ilk acil fonu devreye sokarak multidisipliner uzman ekipleri bölgeye sevk etti.