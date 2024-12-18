DSÖ’den korkunç gerçek: 10 yılda 70 binden fazla göçmen hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzensiz göçmenlerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri gözler önüne seren bir açıklama yaptı. DSÖ verilerine göre, 2014 yılından bu yana 70 binden fazla düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, “Hiçbir yolculuk trajediyle sonuçlanmamalı. Güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlayalım. Sağlık haklarını koruyarak daha fazla ölümleri önleyelim.” ifadelerine yer verildi.

DSÖ’NÜN ÇAĞRISI

DSÖ, özellikle göçmenlerin sağlık haklarının korunması ve trajik ölümlerin önüne geçilmesi için uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Göç sürecinde karşılaşılan risklerin azaltılması ve insan onuruna yakışır bir göç düzeninin sağlanması, göçmenlerin hayatlarını korumanın temel yolları arasında gösteriliyor.