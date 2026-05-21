DSÖ'den korkutan 2026 alarmı! Aşısı ve tedavisi olmayan yeni Ebola türü sınırları aştı

Salgına, virüsün daha nadir görülen ve mevcut aşıların etki etmediği "Bundibugyo Ebola" türünün neden olduğu bildirildi. DSÖ, riskin küresel ölçekte düşük, ancak ulusal ve bölgesel düzeyde çok yüksek olduğunu duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünde görevli epidemiyolog Manuel Albela, sahadaki durumu “kontrol dışı bir salgın” olarak nitelendirdi. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ituri bölgesinde vaka sayılarının ve şüpheli bildirimlerin belirsizliğine dikkat çeken Albela, uzun süreli bir acil müdahaleye hazırlandıklarını aktardı.

Vaka ve Ölüm Sayıları Hızla Tırmanıyor

DSÖ’nün 16 Mayıs verilerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 8 doğrulanmış vaka, 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirilmişti. Ancak ardı ardına yayımlanan durum raporlarında trajik bilanço netleşmeye başladı; şüpheli vaka sayısı 500’ün, can kaybı ise 130’un üzerine çıktı.

Reuters’ın sahadan aktardığı bilgilere göre, Kongo’daki müdahale ekipleri temel tıbbi malzeme, koruyucu ekipman ve temas takibi için ciddi bir lojistik destek arıyor. Salgının haftalarca fark edilmeden yayılmış olabileceği, bunun da kontrol sürecini büyük ölçüde zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Mevcut Aşılar Etkisiz: Yeni Aşı İçin En Az 6 Ay Gerekiyor

Salgını geçmişteki Ebola krizlerinden ayıran en kritik nokta, mevcut aşıların esas olarak "Zaire Ebola" virüsüne karşı geliştirilmiş olması. DSÖ verilerine göre, şu an yayılmakta olan Bundibugyo türü için onaylanmış bir aşı ya da spesifik bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Erken dönemde uygulanan destekleyici bakımlar hayat kurtarsa da tıbbi araçlar oldukça sınırlı.

DSÖ, Bundibugyo türüne yönelik en umut verici aşının hazır hâle gelmesinin 6 ila 9 ay sürebileceğini öngörüyor. Bu nedenle kısa vadede en kritik önlemler; hastaların izolasyonu, temaslı takibi, güvenli defin uygulamaları, sağlık merkezlerinde biyogüvenliğin tesisi ve toplulukların bilgilendirilmesi olarak sıralanıyor.

Sıtma Belirtileriyle Karışıyor, Sağlık Sistemine Erişilemiyor

Virüsün tespitini zorlaştıran en büyük etken, ilk belirtilerin bölgede yaygın görülen hastalıklarla benzerlik göstermesi. Ateş, halsizlik, kusma ve genel kırgınlık gibi erken semptomlar sıtma veya diğer enfeksiyonlarla karıştırılabiliyor.

Manuel Albela, Kongo’nun geçmişten gelen bir Ebola tecrübesi olduğunu ancak Ituri gibi çatışma, yoksulluk ve yoğun nüfus hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde sağlık sistemine erişimin çok zor olduğunu vurguladı. Bu imkansızlıklar nedeniyle birçok kişi hastaneye geç başvuruyor ve virüs haftalarca tespit edilmeden yayılıyor.

Salgın Sınırları Aşarak Uganda Başkentine Sıçradı

Uzmanların en büyük korkusu salgının bölgesel bir krize dönüşmesi. Uganda’da Kongo bağlantılı vakalar doğrulanırken; Güney Sudan, Tanzanya ve Kenya gibi komşu ülkeler de yakın izlemeye alındı. AP’nin (Associated Press) geçtiği son bilgilere göre, Uganda’nın başkenti Kampala’da da doğrulanmış vakalar bildirildi. Albela, salgının Kongo içinde kalması durumunda yönetiminin daha kolay olacağını ancak komşu ülkelere ve büyük şehirlere yayılımın tüm dinamiği değiştirebileceğini söylüyor.

Dünya ve Avrupa İçin Risk Var Mı?

Uzmanlar, Avrupa’ya vaka taşınmasının teorik olarak mümkün olduğunu ancak yerel bir bulaş riskinin oldukça düşük görüldüğünü belirtiyor. DSÖ ve CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) gibi küresel kurumlar da salgının küresel yayılım riskini düşük kabul ediyor. CDC, 19 Mayıs 2026 tarihli sağlık uyarısında, virüsün ABD’ye sıçrama riskinin mevcut aşamada düşük olduğunu teyit etti.

2014 Salgınının Acı Dersleri Hatırlatılıyor

Batı Afrika’da 2014-2016 yılları arasında yaşanan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan büyük Ebola salgını, sağlık sistemlerinin yalnızca tek bir salgına odaklanmasının diğer hastalıklardan kaynaklı ölümleri artırdığını kanıtlamıştı. Bu acı tecrübe nedeniyle, sahadaki insani yardım kuruluşları Ebola merkezleri kurarken bir yandan da sıtma, kızamık, yetersiz beslenme ve diğer kronik hastalıkların tedavisinin aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.